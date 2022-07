Roma | il TAR ‘blocca’ le botticelle | stop ai cavalli dalle 11 alle 18

(Di venerdì 8 luglio 2022) Niente da fare. Il Tar del Lazio ha rigettato la ‘richiesta’ dei vetturini e ha confermato che ledevono fermarsi, negli orari di punta e quelli più caldi. Dopo l’ordinanza del Sindaco diCapitale Roberto Gualtieri del 24 Giugno scorso, con cui si sono disposti i divieti di circolazione deinelle giornate caratterizzate da ondate di calore di livello 2 e 3, estendendo l’orarioore 1118, i vetturini hanno presentato al TAR del Lazio un’impugnazione e la contestuale richiesta di misure cautelari sino alla convocazione della Camera di Consiglio fissata il 4 agosto prossimo venturo. Cosa ha deciso il TAR sulleIl Dipartimento Tutela Ambiente capitolino ha comunicato che in data 27 giugno 2022 il TAR, ...

