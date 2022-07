Roma Dybala, Mourinho ha chiesto l’argentino: Zaniolo può sbloccare l’affare (Di venerdì 8 luglio 2022) La Roma e Mourinho pensano a Dybala: l’argentino potrebbe anche accettare visto che al momento non c’è altra soluzione percorribile Il futuro di Dybala è ancora tutto da scrivere. Si è parlato tanto dell’Inter, ma senza un’uscita davanti la situazione si complica. Ecco allora che la Roma può tornare prepotentemente sull’argentino. La Joya è una richiesta precisa di Mourinho che lo vorrebbe nel suo scacchiere. A sbloccare l’affare può essere proprio l’uscita di Zaniolo, cercato con insistenza dalla Juve. Al momento le pretese di contratto di Dybala potrebbero anche abbassarsi visto che altre richieste non sono pervenute. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Lapensano apotrebbe anche accettare visto che al momento non c’è altra soluzione percorribile Il futuro diè ancora tutto da scrivere. Si è parlato tanto dell’Inter, ma senza un’uscita davanti la situazione si complica. Ecco allora che lapuò tornare prepotentemente sul. La Joya è una richiesta precisa diche lo vorrebbe nel suo scacchiere. Apuò essere proprio l’uscita di, cercato con insistenza dalla Juve. Al momento le pretese di contratto dipotrebbero anche abbassarsi visto che altre richieste non sono pervenute. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio ...

