Roma, Briatore chiude il Crazy Pizza: “Manca l’acqua, siamo nel Terzo mondo” (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma è nel caos più totale. Questo, purtroppo, l’avevamo capito da giorni. E la situazione non migliora, peggiora. Il blackout che ha spento la Capitale per 24 ore ha colpito tantissimi commercianti tra cui anche Flavio Briatore che ieri sera ha dovuto chiudere il Crazy Pizza di Via Veneto. E non per motivi personali, ma perché a Roma Manca l’acqua. Lunghissima e furibonda la sua dichiarazione su Instagram. Flavio Briatore chiude il Crazy Pizza “Ieri sera siamo stati costretti a chiudere. Ho avvisato Acea alle 14 del pomeriggio, alle 19 ancora non si era mosso niente. Ci siamo trovati senz’acqua. Nessun motivo e nessuna ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 luglio 2022)è nel caos più totale. Questo, purtroppo, l’avevamo capito da giorni. E la situazione non migliora, peggiora. Il blackout che ha spento la Capitale per 24 ore ha colpito tantissimi commercianti tra cui anche Flavioche ieri sera ha dovutore ildi Via Veneto. E non per motivi personali, ma perché a. Lunghissima e furibonda la sua dichiarazione su Instagram. Flavioil“Ieri serastati costretti are. Ho avvisato Acea alle 14 del pomeriggio, alle 19 ancora non si era mosso niente. Citrovati senz’acqua. Nessun motivo e nessuna ...

