Roger Waters in tour | “Se siete fra quelli che amano i Pink Floyd | ma non reggono le prese di posizione politiche di Roger | potete andarvene a fare in c**o al bar”

"Prendete posto, signore e signori. Lo spettacolo sta per iniziare. Prima però due annunci. Anzitutto, in segno di rispetto di chi vi è vicino, spegnete per favore i telefoni cellulari. Poi, se siete fra quelli che amano i Pink Floyd, ma non reggono le prese di posizione politiche di Roger, potete andarvene a fare in cul* al bar. Grazie. Prendete posto e buon concerto". Un invito piuttosto singolare e originale, riportato anche sui megaschermi, ha dato il via alla prima data di "This Is Not a Drill", il tour di Roger Waters, musicista dei Pink Floyd.

