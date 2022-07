Ritorno in classe, Sinopoli (Flc Cgil): “La gestione al meglio della riapertura delle scuole dipenderà dai fondi a disposizione” (Di venerdì 8 luglio 2022) "Avvio nuovo anno scolastico si preannuncia complicato, servono risorse per gestirlo al meglio. Così Francesco Sinopoli, segretario generale della Flc Cgil a parlare all'Adnkronos che afferma come "è del tutto chiaro che l'inizio dell'anno scolastico, guardando i dati oggi dei contagi, rischia di essere molto complicato e in questo momento non c'è nessun tipo di confronto in atto con il ministero per affrontare la situazione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 luglio 2022) "Avvio nuovo anno scolastico si preannuncia complicato, servono risorse per gestirlo al. Così Francesco, segretario generaleFlca parlare all'Adnkronos che afferma come "è del tutto chiaro che l'inizio dell'anno scolastico, guardando i dati oggi dei contagi, rischia di essere molto complicato e in questo momento non c'è nessun tipo di confronto in atto con il ministero per affrontare la situazione". L'articolo .

