Ritorno in classe, Barbacci (Cisl Scuola): “Nessuna soluzione all’orizzonte, siamo ancora impreparati. Chiediamo incontro urgente al ministro” (Di venerdì 8 luglio 2022) "Nessuna soluzione strutturale, né per i trasporti né per gli edifici scolastici ne tantomeno per il personale aggiuntivo: dal ministero silenzio assoluto e i sindacati chiedono un incontro urgente sulle misure da attuare per l'inizio del nuovo anno scolastico". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 luglio 2022) "strutturale, né per i trasporti né per gli edifici scolastici ne tantomeno per il personale aggiuntivo: dal ministero silenzio assoluto e i sindacati chiedono unsulle misure da attuare per l'inizio del nuovo anno scolastico". L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Ritorno in classe, Barbacci (Cisl Scuola): “Nessuna soluzione all’orizzonte, siamo ancora impreparati. Chiediamo in… - sportli26181512 : Cremonese, occhi su un attaccante del Milan: La Cremonese per rinforzare l'attacco in vista della stagione del rito… - Massimi40945796 : RT @Stef2021rm: @Cartabellotta Io davvero non riesco a capire come possano preferire contagio di massa tra gli studenti con ricadute su var… - AndreaMatyellow : Johnson ha impersonato il ruolo del maestro/giullare di cerimonie nel teatro dell'assurdo messo in scena da una par… - gigasss1 : @Stefy_1793 @marcboxer Per Ducati (Audi) avere il pilota di punta che beve e si sfragna alla prima curva, non è un… -