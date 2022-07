Rifiuti abbandonati, Salerno punta sulle foto trappole (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNel corso della riunione di giunta comunale che si è svolta oggi, su proposta dell’assessore all’ambiente Massimiliano Natella, l’amministrazione comunale di Salerno ha varato un nuovo sistema di video sorveglianza contro gli incivili che abbandonano Rifiuti. Si tratta di un vero e proprio sistema basato su foto trappole, ovvero dei dispositivi portatili in grado di catturare le immagini ed i momenti in cui avviene lo sversamento, aiutando ad identificare gli autori. Le video trappole saranno distribuite lungo le strade del Comune e nelle loro pertinenze, dove il fenomeno si registra con continuità nonché in aree ad elevato valore ambientale dove spesso vengono abbandonate elevate quantità di valore di Rifiuti, anche speciali, con effetti devastanti sia ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNel corso della riunione di giunta comunale che si è svolta oggi, su proposta dell’assessore all’ambiente Massimiliano Natella, l’amministrazione comunale diha varato un nuovo sistema di video sorveglianza contro gli incivili che abbandonano. Si tratta di un vero e proprio sistema basato su, ovvero dei dispositivi portatili in grado di catturare le immagini ed i momenti in cui avviene lo sversamento, aiutando ad identificare gli autori. Le videosaranno distribuite lungo le strade del Comune e nelle loro pertinenze, dove il fenomeno si registra con continuità nonché in aree ad elevato valore ambientale dove spesso vengono abbandonate elevate quantità di valore di, anche speciali, con effetti devastanti sia ...

