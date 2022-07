"Ricordo a questi signori...". Furia-Cav, bomba sul centrodestra: chi finisce nel mirino (Di venerdì 8 luglio 2022) Ci eravamo tanto amati, tanto tempo fa. Già, perché Silvio Berlusconi apre il fuoco contro Giovanni Toti, lo fa con toni duri, aspri. Il leader di Forza Italia, in un video pubblicato sui social, va dritto al punto: "Ho letto questa mattina che domani si riunisce a Roma un cantiere per costruire il centro politico del Paese - premette il Cavaliere -. Ecco, vorrei ricordare a questi signori e ricordarlo a tutti i cittadini, che il centro siamo noi. Il centro è Forza Italia, che in Italia è un partito indispensabile perché costituisce la testimonianza e la continuazione della tradizione liberale, cristiana, garantista, europeista, dei principi e dei valori della società occidentali", rivendica con orgoglio Berlusconi. Il punto è che domani, sabato 9 luglio, all'Auditorium Antonianum di Roma, a partire dalle 10, si terrà la prima convention nazionale di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Ci eravamo tanto amati, tanto tempo fa. Già, perché Silvio Berlusconi apre il fuoco contro Giovanni Toti, lo fa con toni duri, aspri. Il leader di Forza Italia, in un video pubblicato sui social, va dritto al punto: "Ho letto questa mattina che domani si riunisce a Roma un cantiere per costruire il centro politico del Paese - premette il Cavaliere -. Ecco, vorrei ricordare ae ricordarlo a tutti i cittadini, che il centro siamo noi. Il centro è Forza Italia, che in Italia è un partito indispensabile perché costituisce la testimonianza e la continuazione della tradizione liberale, cristiana, garantista, europeista, dei principi e dei valori della società occidentali", rivendica con orgoglio Berlusconi. Il punto è che domani, sabato 9 luglio, all'Auditorium Antonianum di Roma, a partire dalle 10, si terrà la prima convention nazionale di ...

