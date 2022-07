Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari: «Il nostro grosso grasso matrimonio a sei» (Di venerdì 8 luglio 2022) L'oratorio come palestra di vita, i consigli della madre (“vestiti bene visto che ora ti riconoscono”), i viaggi in van in sei, e le camere d'hotel a lungo condivise. Il leader della band bergamasca del momento, alle prese con il tour più importante di sempre, ci porta dentro la sua musica. Con una certezza: «Il mito del sesso, droga e rock'n'roll per noi non funziona» Leggi su vanityfair (Di venerdì 8 luglio 2022) L'oratorio come palestra di vita, i consigli della madre (“vestiti bene visto che ora ti riconoscono”), i viaggi in van in sei, e le camere d'hotel a lungo condivise. Il leader della band bergamasca del momento, alle prese con il tour più importante di sempre, ci porta dentro la sua musica. Con una certezza: «Il mito del sesso, droga e rock'n'roll per noi non funziona»

