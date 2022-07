Rezza: "In Italia copertura Herpes zoster sotto il 50%" (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - "Nel nostro Paese la copertura vaccinale contro l'Herpes zoster è ancora bassa rispetto alle altre vaccinazioni per le persone anziane: siamo sotto il 50% e durante il periodo pandemico è ulteriormente calata. Quindi bisogna fare un grande sforzo per invertire tendenza, perché è molto importante vaccinare gli anziani e le persone fragili nei confronti dell'Herps zoster. Naturalmente si è visto come sia fondamentale coinvolgere più attori nella vaccinazione, dai medici di famiglia ai geriatri, senza dimenticare gli specialisti, perché gli specialisti seguono le persone fragili e immunodepresse. Quindi è bene che queste figure si attivino per fare in modo che la vaccinazione contro Herpes zoster vada a buon fine". Lo ha detto Giovanni ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - "Nel nostro Paese lavaccinale contro l'è ancora bassa rispetto alle altre vaccinazioni per le persone anziane: siamoil 50% e durante il periodo pandemico è ulteriormente calata. Quindi bisogna fare un grande sforzo per invertire tendenza, perché è molto importante vaccinare gli anziani e le persone fragili nei confronti dell'Herps. Naturalmente si è visto come sia fondamentale coinvolgere più attori nella vaccinazione, dai medici di famiglia ai geriatri, senza dimenticare gli specialisti, perché gli specialisti seguono le persone fragili e immunodepresse. Quindi è bene che queste figure si attivino per fare in modo che la vaccinazione controvada a buon fine". Lo ha detto Giovanni ...

