Repubblica | il Chelsea pronto a offrire 9 | 5 milioni a stagione a Koulibaly

(Di venerdì 8 luglio 2022)fa il punto sue De Ligt che è molto vicino al Bayern: Ilha dirottato le sue attenzioni sudel Napoli: i Blues hanno pronta un’offerta da 9,5di euro per il centrale senegalese, mossa che prende in contropiede la Juventus che proprio nel difensore azzurro aveva individuato il sostituto dell’olandese, proponendo un triennale da 6,5di euro. Resta sempre viva per la Vecchia Signora l’opzione Acerbi, anche se Allegri vorrebbe un centrale del calibro di De Ligt. L'articolo ilNapolista.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, l'olandese è vicinissimo ad accasarsi al Bayern Monaco, disposto ad arrivare a 80 milioni per il classe '99, ambito anche dal Chelsea, che però in questo caso punta su Koulibaly. L'offerta Chelsea per Koulibaly spiazza la Juve. Allegri vorrebbe un centrale del calibro di De Ligt, intanto resta in piedi l'opzione Acerbi.