Regole anti-movida, Lega all’attacco: “Prolungare l’orario di chiusura dei locali” (Di venerdì 8 luglio 2022) Bergamo. Un’ordinanza per allentare le maglie delle Regole anti movida, quella che verrà presentata da Alessandro Carrara, consigliere comunale e segretario cittadino della Lega in uno dei prossimi consigli comunali. Solo poche settimane fa, infatti, in sede di discussione, la maggioranza aveva infatti votato a favore di un orario ridotto per la chiusura dei locali, precisamente mezzanotte per i giorni feriali e l’una per il fine settimana. Ma il Carroccio non ci sta. E ripropone la questione, la rimette sul tavolo, senza porre l’urgenza, anche se in realtà, per gli esponenti del partito, la speranza è che se ne discuta al più presto: “Chiediamo, come dice il testo dell’ordinanza – spiega Carrara -, che vengano allungati gli orari di apertura dei locali. La nostra ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 8 luglio 2022) Bergamo. Un’ordinanza per allentare le maglie delle, quella che verrà presentata da Alessandro Carrara, consigliere comunale e segretario cittadino dellain uno dei prossimi consigli comunali. Solo poche settimane fa, infatti, in sede di discussione, la maggioranza aveva infatti votato a favore di un orario ridotto per ladei, precisamente mezzanotte per i giorni feriali e l’una per il fine settimana. Ma il Carroccio non ci sta. E ripropone la questione, la rimette sul tavolo, senza porre l’urgenza, anche se in realtà, per gli esponenti del partito, la speranza è che se ne discuta al più presto: “Chiediamo, come dice il testo dell’ordinanza – spiega Carrara -, che vengano allungati gli orari di apertura dei. La nostra ...

Pubblicità

ciffatweet : No davvero, ma da quando Sælmo è così mainstream da riempire uno stadio? Quando sarebbe successo? Quando l'hanno sc… - giusepp09300537 : @Agenzia_Ansa Il concerto va regolamentato così come recita le regole anti COVID. - sandropiras77 : @GiovanniToti @Agenzia_Ansa Dopo due anni hai partorito questa notiziona??Dopo due anni che hai vessato i tuoi conc… - Sboroni2 : @Cambiacasacca Uber ha le stesse regole dei taxi? Ad esempio fare il turno la notte anche se è anti economico e potenzialmente pericoloso? - lajegy : Perché non impedite di fare anche i concerti programmati dopo il 9 luglio allora? a no quelli vanno bene, per voi d… -