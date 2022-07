Pubblicità

infoitsport : Rare Beauty, i nuovi rossetti e le nuove matite di Selena Gomez - lagnadelreyy : fun fact: maria è talmente fissata con miscusi da averlo consigliato anche al team di rare beauty ???? - andrm08 : necesito una base, un blush, un bronzer, un iluminador de rare beauty, YAAA ???? - TenshiNoMayuge : Osuna es una chica rare beauty - djmalik_ashton : io sto seriamente pensando di andare a milano l’11 per l’evento di Rare beauty e vedere selena, qualche pazzo come me??? -

DireDonna

Ecco l'arma segreta per sunkissed look impeccabili anche nelle alte temperature!Soft Pinch Fard Liquido Un blush liquido senza peso, la cui texture si fonde perfettamente con la pelle ...Qualche giorno fa Selena Gomez ha annunciato l'arrivo di nuovi prodotti nel suo marchio. Intitolata " Kind Words " è una linea interamente dedicata alle labbra, caratterizzata da lipstick e lipliner. In occasione del lancio della sua nuova linea, mercoledì sera in California,... Rare Beauty, i nuovi rossetti e le nuove matite di Selena Gomez Scopri tutti i rossetti e le matite labbra di Kind Words, la nuova linea di Rare Beauty, il brand make up di Selena Gomez ...In an industry long scrutinised for its impact on mental health, is it now a responsibility for beauty companies to provide tangible support