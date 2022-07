Raimondo Todaro | il dramma del tradimento | Spunta la verità dopo anni

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 8 luglio 2022) Perc’è un momento della sua vita che ha significato un vero tuffo al cuore. Ilinaspettato, nel corso della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi in qualità di professore, ha fatto molto parlare di sé. L’insegnante non sempre è riuscito a farsi apprezzare, ma non dal pubblico. Difatti in particolare sono stati proprio i suoi colleghi insegnanti a criticarlo continuamente. Ma per quale motivo? È stato al centro del gossip per una situazione che lo ha riguardato molto da vicino.ta lasuldel ballerino. Ecco cosa è successo nella sua vita privata.è stato legato ...