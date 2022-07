Rafa Nadal si ritira da Wimbledon per infortunio: quale è il limite per gli sportivi? (Di venerdì 8 luglio 2022) Il campione spagnolo ha giocato i quarti di finale da infortunato, ma ha vinto. Era chiaro però che fosse impossibile arrivare a scendere in campo per la semifinale. Rafa Nadal è stato l'ultimo ad arrendersi anche in questo caso: «Ho deciso che non ha senso rischiare di peggiorare l’infortunio. Più importanti di qualsiasi titolo, a questo punto, sono la mia salute e la mia felicità» Leggi su vanityfair (Di venerdì 8 luglio 2022) Il campione spagnolo ha giocato i quarti di finale da infortunato, ma ha vinto. Era chiaro però che fosse impossibile arrivare a scendere in campo per la semifinale.è stato l'ultimo ad arrendersi anche in questo caso: «Ho deciso che non ha senso rischiare di peggiorare l’. Più importanti di qualsiasi titolo, a questo punto, sono la mia salute e la mia felicità»

Pubblicità

angelomangiante : Gioca sul dolore #Nadal ma lotta da guerriero, non si arrende e batte Fritz 7-6 al 5° set. Gioca sul brivido di ri… - LiaCapizzi : La sofferenza fisica ad oltranza di Rafa. Perchè c'è una sola certezza: la parola <ritiro> non rientra nel vocabol… - TV2000it : #Tennis, #Wimbledon: #Rafa #Nadal si ritira dal torneo Nick #Kyrgios, che lo avrebbe dovuto affrontare in semifina… - ansacalciosport : Wimbledon: lesione all'addome per Nadal ma vuole giocare. Lo riferiscono i media spagnoli. Fognini fa ironia: 'Rafa… - ilmengo : RT @serenatatti: Articolo su Nadal, musica da circo e poi? Non ho parlato di #Nadal!! Sei imbarazzante e ridicolo oltre che un gran rosico… -