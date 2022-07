Quarta dose, Pregliasco: “Allargare platea e riaprire hub” (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – L’offerta della Quarta dose di vaccino anti-Covid va ampliata “quanto prima” a tutti gli over 60 e ai fragili di ogni età, così come suggerito dall’Agenzia europea del farmaco Ema che su questo punto ha preannunciato la diffusione a breve di una raccomandazione ufficiale con l’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Il virologo Fabrizio Pregliasco invita a fare presto, ma prevede anche difficoltà nella gestione della somministrazione estesa del secondo booster: “Credo che non sarà facilissimo organizzare le cose – spiega all’Adnkronos Salute il docente dell’università Statale di Milano – e che sarà necessario il coinvolgimento della medicina del territorio, delle farmacie e una riattivazione di qualche hub vaccinale”. “Mi sembra assolutamente importante – conferma ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – L’offerta delladi vaccino anti-Covid va ampliata “quanto prima” a tutti gli over 60 e ai fragili di ogni età, così come suggerito dall’Agenzia europea del farmaco Ema che su questo punto ha preannunciato la diffusione a breve di una raccomandazione ufficiale con l’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Il virologo Fabrizioinvita a fare presto, ma prevede anche difficoltà nella gestione della somministrazione estesa del secondo booster: “Credo che non sarà facilissimo organizzare le cose – spiega all’Adnkronos Salute il docente dell’università Statale di Milano – e che sarà necessario il coinvolgimento della medicina del territorio, delle farmacie e una riattivazione di qualche hub vaccinale”. “Mi sembra assolutamente importante – conferma ...

