Putin: "Da sanzioni conseguenze catastrofiche per mercato energia" (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Se l'Occidente e in particolare l'Europa andranno oltre sulla via delle sanzioni alla Russia vi saranno "conseguenze catastrofiche" per il mercato globale dell'energia. Vladimir Putin torna a minacciare l'Occidente in un incontro, trasmesso alla televisione russa, con suoi alti funzionari. "Sappiamo che gli europei stanno cercando di sostituire le risorse energetiche russe – ha detto – comunque ci aspettiamo che il risultato di queste azioni sarà l'aumento dei prezzi del gas sul mercato e un aumento del costo dell'energia per i consumatori". "Questo prova ancora una volta che le sanzioni alla Russia provocano molti più danni ai Paesi che le impongono – ha poi aggiunto il presidente russo – Un ulteriore uso delle ...

