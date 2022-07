“Purtroppo è morto”. Politica sotto choc, la terribile notizia sull’ex premier Abe (Di venerdì 8 luglio 2022) La notizia più brutta è diventata realtà. L’ex premier del Giappone Shinzo Abe è morto. A confermarlo sono stati diversi media nipponici, tra cui l’emittente Nhk, che ha dunque riportato la conferma della dipartita dell’uomo. Era subito apparso in condizioni gravissime, senza segni vitali, subito dopo essere stato centrato da due colpi di arma da fuoco, mentre stava tenendo un comizio politico. L’ex premier del Giappone Shinzo Abe è morto e ha lasciato un’intera nazione nello sgomento più totale. Un’uccisione assurda, mentre stava supportando un candidato del Partito Liberal Democratico. Infatti, domenica 10 luglio sono fissate le elezioni per la Camera alta. Per il suo omicidio è stato fermato e arrestato Tetsuya Yamagami, che ha 41 anni. C’erano comunque poche speranze su Shinzo Abe dopo che era ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Lapiù brutta è diventata realtà. L’exdel Giappone Shinzo Abe è. A confermarlo sono stati diversi media nipponici, tra cui l’emittente Nhk, che ha dunque riportato la conferma della dipartita dell’uomo. Era subito apparso in condizioni gravissime, senza segni vitali, subito dopo essere stato centrato da due colpi di arma da fuoco, mentre stava tenendo un comizio politico. L’exdel Giappone Shinzo Abe èe ha lasciato un’intera nazione nello sgomento più totale. Un’uccisione assurda, mentre stava supportando un candidato del Partito Liberal Democratico. Infatti, domenica 10 luglio sono fissate le elezioni per la Camera alta. Per il suo omicidio è stato fermato e arrestato Tetsuya Yamagami, che ha 41 anni. C’erano comunque poche speranze su Shinzo Abe dopo che era ...

