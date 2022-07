Puglia | maltempo | allerta per vento fino a burrasca Protezione civile | previsioni meteo

Pubblicità

DPCgov : ????#allertaARANCIONE, venerdì #8luglio, su Molise e Puglia ?? ??#allertaGIALLA su sette regioni ??????? In arrivo tempor… - NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta per vento fino a burrasca (immagine: fonte protezione civile della Puglia)… - TgrRaiPuglia : Coldiretti ha chiesto al presidente della Regione Emiliano di dichiarare lo stato d'emergenza - marcomake : RT @puglia: #Maltempo ne abbiamo in Puglia ? Ci aggiornate dalle vostre località ? - baritoday : Maltempo, forti raffiche di vento sulla Puglia: allerta 'gialla' fino a domani -

...non ha risparmiato neppure il Lazio, nel Viterbese, e il Molise, con danni a frutta e uva mentre in Campania, nell'alto Casertano, pioggia e vento hanno 'spianato' campi di mais. E in,...Nella giornata di oggi, 8 luglio 2022, ilsi sta spostando dal Centro verso il Sud, con temporali anche violenti che investiranno in queste ore, in particolare,, Calabria e Sicilia. ...Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 14 di domani, sabato 9 luglio. Si fa riferimento a “vento: forti dai quadranti settentrionali, con raff ...2 minuti per la letturaDopo l’ondata di caldo, siccità e incendi in Puglia è arrivato il maltempo, e si contano i primi danni, soprattutto in agricoltura. «L’arrivo di grandine, con trombe d’aria, nu ...