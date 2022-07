Proporzionale, il Pd tenta le destre con il premio (Di venerdì 8 luglio 2022) Sulla riforma del sistema elettorale si riaccende il dibattito, in modo puntuale, a ogni fine legislatura. A maggior ragione ora, sembra risorgere la volontà di tornare al Proporzionale, in una fase in cui monta la tensione nella maggioranza e le coalizioni appaiono sempre più litigiose. Sulla riforma della legge elettorale si riaccende il dibattito e risorgere la volontà di tornare al Proporzionale. “Il Rosatellum non è il miglior sistema possibile, indubbiamente, ma se il discorso si apre per portarci al Proporzionale mi tengo il Rosatellum”, ha però detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, gelando i propositi di un passaggio al Proporzionale arrivati negli ultimi giorni dal centrosinistra, sponda Pd. Enrico Letta, in realtà, pur bollando come il “peggiore possibile” l’attuale sistema di voto finora non ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 8 luglio 2022) Sulla riforma del sistema elettorale si riaccende il dibattito, in modo puntuale, a ogni fine legislatura. A maggior ragione ora, sembra risorgere la volontà di tornare al, in una fase in cui monta la tensione nella maggioranza e le coalizioni appaiono sempre più litigiose. Sulla riforma della legge elettorale si riaccende il dibattito e risorgere la volontà di tornare al. “Il Rosatellum non è il miglior sistema possibile, indubbiamente, ma se il discorso si apre per portarci almi tengo il Rosatellum”, ha però detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, gelando i propositi di un passaggio alarrivati negli ultimi giorni dal centrosinistra, sponda Pd. Enrico Letta, in realtà, pur bollando come il “peggiore possibile” l’attuale sistema di voto finora non ...

