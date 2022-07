Promoberg | Luciano Patelli è il nuovo presidente

Pubblicità

Patelli il nuovo presidente di Promoberg, società che gestisce il polo fieristico in via Lunga a Bergamo, che raccoglie il testimone di Fabio Sannino, in carica dal 2019. Classe 1958. Promoberg, nuovo Consiglio di amministrazione: Luciano Patelli è presidente Fiera di Bergamo Già vicepresidente, raccoglie il testimone da Fabio Sannino, in carica dall'estate 2019. La designazione è avvenuta venerdì 8 luglio. È Luciano Patelli il nuovo presidente di Promoberg. Promoberg chiude il Bilancio 2021 con un utile di 1,2 milioni di euro. Il Piano di sviluppo 2022-2026 prevede un incremento delle manifestazioni fieristiche, un deciso impulso all'internazionalizzazione.