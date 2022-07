' Prometeo liberato' a Vetulonia - Cronaca - lanazione it

(Di venerdì 8 luglio 2022) Oggi, al museo civico archeologico di, mostra - evento a tempo di danza "in armonia, grazia e bellezza" '' di Percy Bysshe Shelley. Un dramma lirico in quattro atti ...

Pubblicità

LA NAZIONE

Oggi, al museo civico archeologico di Vetulonia, mostra - evento a tempo di danza "in armonia, grazia e bellezza" '' di Percy Bysshe Shelley. Un dramma lirico in quattro atti presentato da Teatro studio di Grosseto. Si tratta di una lettura scenica con musica dal vivo. La rappresentazione avverrà ...Chi vuol conoscere il grande Romanticismo europeo non può fare a meno di imbattersi in lui e nella sua opera, che comprende odi, frammenti, poemetti e un poema drammatico, il, che è ... ’Prometeo liberato’ a Vetulonia Oggi, al museo civico archeologico di Vetulonia, mostra-evento a tempo di danza "in armonia, grazia e bellezza" ’Prometeo liberato’ di Percy Bysshe Shelley. Un dramma lirico in quattro atti presentato ...