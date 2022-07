Programmi TV di stasera, venerdì 8 luglio 2022. Su Italia1 il film d’azione ‘Hunter’s Prayer – In Fuga’ (Di venerdì 8 luglio 2022) Hunter's Prayer - In Fuga Rai1, ore 21.25: Top Dieci Varietà. Torna l’appuntamento con il programma condotto da Carlo Conti. Anche questa settimana due squadre di celebrities, composte ognuna da 3 personaggi famosi, si affronteranno con l’obiettivo di ’stilare’ le classifiche giuste. La prima squadra sarà formata da Giorgio Panariello, Lucia Ocone, Ubaldo Pantani. La seconda da Alba Parietti, Cristiano Malgioglio, Orietta Berti. Ospite della serata Gianna Nannini che, intervistata da Carlo Conti, racconterà le classifiche della sua vita: un’occasione per scoprire insieme al pubblico aneddoti e cose magari ancora non conosciute. Il tutto sarà arricchito da emozionanti filmati di repertorio. Rai2, ore 21.20: Kalipè Documenti. In questo nuovo appuntamento, grazie ai reportage divenuti il tratto peculiare del programma, Massimiliano Ossini mostra come ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 8 luglio 2022) Hunter's- In Fuga Rai1, ore 21.25: Top Dieci Varietà. Torna l’appuntamento con il programma condotto da Carlo Conti. Anche questa settimana due squadre di celebrities, composte ognuna da 3 personaggi famosi, si affronteranno con l’obiettivo di ’stilare’ le classifiche giuste. La prima squadra sarà formata da Giorgio Panariello, Lucia Ocone, Ubaldo Pantani. La seconda da Alba Parietti, Cristiano Malgioglio, Orietta Berti. Ospite della serata Gianna Nannini che, intervistata da Carlo Conti, racconterà le classifiche della sua vita: un’occasione per scoprire insieme al pubblico aneddoti e cose magari ancora non conosciute. Il tutto sarà arricchito da emozionantiati di repertorio. Rai2, ore 21.20: Kalipè Documenti. In questo nuovo appuntamento, grazie ai reportage divenuti il tratto peculiare del programma, Massimiliano Ossini mostra come ...

