Processo Morandi | strumenti hi-tech e regia al ministero Promosso il super impianto del tribunale

(Di venerdì 8 luglio 2022) Solo l’aula bunker dell’Ucciardone di Palermo e il carcere di Rebibbia con attrezzature simili. Da Roma le trasmissioni in remoto per diffondere audio e video nelle diverse stanze

Pubblicità

fattoquotidiano : Ponte Morandi, via al processo: il comitato dei parenti delle vittime chiede (di nuovo) di essere parte civile. “Es… - fattoquotidiano : Il tempismo sembra voluto e dona un’aura grottesca alla vicenda. Nel giorno in cui a Genova si apre il processo per… - giornalemionews : Processo Ponte Morandi a Genova e costituzione di parte civile delle associazioni vittime strada - UkMio : RT @BeppeGiulietti: - Assoutenti : Il nostro Presidente @furiotruzzi sul processo sul Ponte Morandi:“Confidiamo che sia un processo equo, veloce e cor… -

I cittadini devono sapere" A distanza di quattro anni dal crollo del Ponte, ieri a Genova è iniziato ilper determinare le responsabilità della tragedia che costò la vita a 43 ...Che da remoto - si trova materialmente a Roma al ministero della Giustizia - permette di proiettare su schermi ad altissima definizione le immagini dele che inquadra automaticamente, ...«Noi abbiamo il diritto e il dovere di fare informazione e questo diritto-dovere in questo momento viene negato da un giudice con un’ordinanza francamente incomprensibile. È una delle pagine più brutt ...Solo l’aula bunker dell’Ucciardone di Palermo e il carcere di Rebibbia con attrezzature simili. Da Roma le trasmissioni in remoto per diffondere audio e video nelle diverse stanze ...