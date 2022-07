Priscilla Salerno | l’attrice porno nominata responsabile contro la violenza sulle donne del Nuovo Psi di Barani

(Di venerdì 8 luglio 2022) Nell’estate del 2021 il centrodestra aveva fatto sfumare la sua candidatura al consiglio comunale di. “I diritti dellenon si tutelano candidando al Consiglio lastar”, protestava il deputato Gigi Casciello. Lei aveva reagito. “La cosa più grave è che si fermano alle apparenze”, aveva detto Tina Ciaco, in arte, imprenditrice di origini salernitane e una dellestar più note in Italia.”Ho dato – spiegava Ciaco – la disponibilità alla candidatura alle amministrative di, la mia città. Poi lo stop carico di pregiudizi, di attacchi volgari, di falsità. Il peggio è che il veto posto da Forza Italia e dall’Udc si è esteso alla mia presenza nella coalizione. Sono indesiderata, è impedito un mio ...

Non sta più nei panni. E, detto di una pornostar, sembra quasi una battuta pleonastica. La verità invece è ben altra, che, diva e imprenditrice dell'hard, salernitana, non vede l'ora di "debuttare" nel nuovo ruolo politico: responsabile nazionale del Nuovo Psi contro la violenza sulle donne e sui ...C'è infatti la sua firma in calce alla nomina di, di professione pornostar e imprenditrice dell'hard, come responsabile del dipartimento nazionale del Nuovo Psi contro la violenza ... “Pensieri e libertà…al mare”: ciclo di incontri al Bonea di Vietri Prsicilla Salerno in politica: il ruolo dell'attrice hard nel Psi: "Devo tutto a Lucio Barani, coordinatore nazionale del Nuovo Psi" ...É stata nominata responsabile nazionale del Nuovo Psi contro la violenza sulle donne e sui rischi della Rete: «Voglio parlare di educazione civica e sessuale nelle scuole» ...