Prima la siccità | poi il maltempo Non c’è pace per l’agricoltura italiana che per Coldiretti già deve fare i conti con danni per tre miliardi di euro

(Di venerdì 8 luglio 2022)la, poi ilcon temporali tropicali e grandinate. Non c’èperche, a causa dei cambiamenti climatici, è letteralmente in ginocchio. Secondo gli ultimi dati la conta dei, si legge in una nota di, ha già sfondato la mostruosa quota di 3di. Stando alla nota le devastazioni alle coltivazioni riguardano tanto il Nord quanto il Sud del Paese. In Lombardia sono andati distrutti mais, soia, angurie, meloni e i frutteti. Forti grandinate anche in Veneto.che ha flagellato il settore agricolo anche del Lazio, del Molise, della Campania e della Puglia. Precipitazioni e grandinate che oltre a...

LA NOTIZIA

Lasi inserisce anche nel quadro di allarme per la, scoppiato in questa primavera e per la seconda il richiamo è soprattutto alla formazione e alle competenze sulla digitalizzazione, ...Non sprecare l'acqua comeregola. Ridurre perdite e sprechi d'acqua è un'attenzione da avere sempre e ancor più in un periodo diquale quello attuale. Molto c'è da fare, bisogna ricordarlo, a livello di ... Prima la siccità poi il maltempo. Non c'è pace per l'agricoltura italiana