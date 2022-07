Prevenzione e contrasto alle discriminazioni: inaugurato lo sportello del “Centro Malik?” (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il 12 luglio alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Avellino si terrà l’evento inaugurale dello sportello del “Centro Malik?: Centro servizi di Prevenzione e contrasto alle discriminazioni da orientamento sessuale e identità di genere”. Tale evento costituisce l’avvio del progetto vincitore dell’ ”Avviso pubblico per la selezione di progetti per la costituzione di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere” promosso da “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità” che prevede l’attivazione di due centri servizi di Prevenzione e contrasto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il 12 luglioore 18:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Avellino si terrà l’evento inaugurale dellodel “?:servizi dida orientamento sessuale e identità di genere”. Tale evento costituisce l’avvio del progetto vincitore dell’ ”Avviso pubblico per la selezione di progetti per la costituzione di centri contro lemotivate da orientamento sessuale e identità di genere” promosso da “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità” che prevede l’attivazione di due centri servizi di...

