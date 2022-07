Premio Fair Play Menarini, Pellegrini: “Eccezionale Mondiale di nuoto dell’Italia” (Di venerdì 8 luglio 2022) Arezzo – All’ultimo Mondiale di nuoto “i ragazzi sono stati bravissimi, io li ho ovviamente seguiti tutta la settimana, sono stati proprio esaltanti ed è bello vedere un’Italia che è cresciuta negli anni e che adesso se la batte con le solite potenze del nuoto come Usa ed Australia che questa volta siamo riusciti a mettere dietro. E’ stato molto ‘godurioso'”. Così la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, a margine del Premio internazionale Fair Play Menarini a Castiglion Fiorentino (Arezzo). “Mi fa piacere essere identificata come un punto di riferimento – ha aggiunto – e mi fa piacere essere presente perché penso che il Fair Play faccia parte dei valori fondamentali dello sport, non solo del mio. ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 8 luglio 2022) Arezzo – All’ultimodi“i ragazzi sono stati bravissimi, io li ho ovviamente seguiti tutta la settimana, sono stati proprio esaltanti ed è bello vedere un’Italia che è cresciuta negli anni e che adesso se la batte con le solite potenze delcome Usa ed Australia che questa volta siamo riusciti a mettere dietro. E’ stato molto ‘godurioso'”. Così la campionessa diFederica, a margine delinternazionalea Castiglion Fiorentino (Arezzo). “Mi fa piacere essere identificata come un punto di riferimento – ha aggiunto – e mi fa piacere essere presente perché penso che ilfaccia parte dei valori fondamentali dello sport, non solo del mio. ...

