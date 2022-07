Pregiudizi o Premura? A Napoli l’orologio anti-scippi fa discutere e arrabbiare

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo lo scippo ai danni dell’attore francese Daniel Auteuil di un orologio costoso, è stata rilanciata l’idea “deldi cortesia” per i turisti, chiamati a lasciare nelle casseforti degli alberghi i loro preziosi, per avere in cambio un orologio in plastica che scoraggerebbe i furti nel momento in cui varcano le porte degli hotel per visitare la città. Ma l’opinione pubblica si è divisa tra favorevoli: “Almeno così non finiremmo sempre in negativo alla ribalta delle cronache locali”, e contrari: “Questa trovata mina la fiducia in noi napoletani: non siamo mica tutti ladri!”. L’Idea “di cortesia” divide l’opinione pubblicaOrologio di cortesia: l’idea per dare tranquillità ai visitatori Società inclusiva, fiducia nel prossimo, muri da abbattere,da sconfiggere. La strada per un mondo migliore passa per ...