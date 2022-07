Porti, Giovannini: “Entro un anno salto in digitalizzazione” (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – ‘’Da qui ad un anno faremo un salto nella digitalizzazione dei Porti. Stiamo facendo un investimento sulla creazione di una piattaforma logistica nazionale dopo tanti anni di freno su questo settore. In più, insieme alla agenzia delle dogane, stiamo lavorando sulla creazione di uno sportello unico per la documentazione che consentirà agli armatori, ai comandanti, alle autorità portuali di scambiarsi informazioni, evitando di dover mandare la stessa documentazione più di una volta’’. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini durante il Forum ‘Medports’ in corso al porto di Civitavecchia. ‘’C’è poi l’investimento per l’interconnessione fisica dei Porti, attraverso le ferrovie: 11 Porti saranno connessi grazie al Pnrr ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – ‘’Da qui ad unfaremo unnelladei. Stiamo facendo un investimento sulla creazione di una piattaforma logistica nazionale dopo tanti anni di freno su questo settore. In più, insieme alla agenzia delle dogane, stiamo lavorando sulla creazione di uno sportello unico per la documentazione che consentirà agli armatori, ai comandanti, alle autorità portuali di scambiarsi informazioni, evitando di dover mandare la stessa documentazione più di una volta’’. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Enricodurante il Forum ‘Medports’ in corso al porto di Civitavecchia. ‘’C’è poi l’investimento per l’interconnessione fisica dei, attraverso le ferrovie: 11sarconnessi grazie al Pnrr ...

