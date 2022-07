Politano vuole lasciare il Napoli? L’agente chiarisce la sua posizione

(Di venerdì 8 luglio 2022) Ilsi sta muovendo ancora sul mercato, ma per vedere nuovi giocatori all’ombra del Vesuvio, dovranno avvenire prima delle cessioni. Sono diversi i giocatori in uscita e tra questi c’è anche Matteo. L’ex Inter vorrebbe cambiare aria per trovare più spazio: asi sente bloccato da Lozano, sempre preferito da mister Spalletti. Matteo(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Il suo agente, Mario Giuffredi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, durante il programma “Calciomercato – L’originale” e ha ribadito la volontà didi cambiare squadra e della possibilità di vederlo al Valencia di Rino Gattuso. Queste le sue parole. “come ho sempre detto dal primo giorno, vorrebbe cambiare aria. Crede sia il caso di fare una nuova esperienza. ...

