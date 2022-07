Pogba è a Torino! Domani le visite mediche, oggi il saluto ai tifosi: “che bello rivedervi” | VIDEO (Di venerdì 8 luglio 2022) Giornata importante in casa Juventus! Dopo l’arrivo di Angel Di Maria, è stato il turno, questo pomeriggio, di Paul Pogba. Il francese aveva infuocato l’atmosfera con dei post sui social, in cui annunciava il suo arrivo a Torino. Dal volo diretto verso Caselle, il calciatore francese ha reso l’attesa ancora più interessata. Atterrato all’aeroporto di Caselle intorno alle 17.30, Pogba si è messo la mano sul cuore e le visite mediche al J Medical sono previste per la giornata di Domani. “Sono contento di essere tornato, non vedo l’ora di indossare ancora la maglia della Juventus. Che bello rivedervi“, ha affermato sui social il francese. ? @paulPogba è arrivato a Torino pic.twitter.com/MB6rN9nVFc — JuventusFC (@juventusfc) July 8, ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 8 luglio 2022) Giornata importante in casa Juventus! Dopo l’arrivo di Angel Di Maria, è stato il turno, questo pomeriggio, di Paul. Il francese aveva infuocato l’atmosfera con dei post sui social, in cui annunciava il suo arrivo a Torino. Dal volo diretto verso Caselle, il calciatore francese ha reso l’attesa ancora più interessata. Atterrato all’aeroporto di Caselle intorno alle 17.30,si è messo la mano sul cuore e leal J Medical sono previste per la giornata di. “Sono contento di essere tornato, non vedo l’ora di indossare ancora la maglia della Juventus. Che“, ha affermato sui social il francese. ? @paulè arrivato a Torino pic.twitter.com/MB6rN9nVFc — JuventusFC (@juventusfc) July 8, ...

GiovaAlbanese : #Pogba lascia l'aeroporto di Torino e saluta i tifosi: 'Andiamo, andiamo'. Con lui Rafaela Pimenta. Ora in direzion… - DiMarzio : #Pogba sarà alle 18 a #Torino ?? insieme all'agente Rafaela #Pimenta @SkySport @juventusfc #pogback #calciomercato @paulpogba - DiMarzio : #Juventus | Anticipato l'arrivo di #Pogba a Torino: - FBlanconegro : RT @Marco562017: Consiglio non richiesto Chi anche dopo una giornata simile, con #pogba e #DiMaria arrivati a Torino, non prova un minimo d… - ramini_fabio : RT @GiovaAlbanese: #Pogba lascia l'aeroporto di Torino e saluta i tifosi: 'Andiamo, andiamo'. Con lui Rafaela Pimenta. Ora in direzione Con… -