Pogba atterrato a Torino: ecco il grande ritorno alla Juve (Di venerdì 8 luglio 2022) Il centrocampista ha toccato il suolo dell’aeroporto di Caselle intorno alle 17:30, è entusiasta di riprendere da dove ha lasciato nel 2016 Angel Di Maria è stato il primo dei… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 8 luglio 2022) Il centrocampista ha toccato il suolo dell’aeroporto di Caselle intorno alle 17:30, è entusiasta di riprendere da dove ha lasciato nel 2016 Angel Di Maria è stato il primo dei… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

romeoagresti : #Juventus, #Pogba è atterrato a Torino: domani mattina le visite mediche // Pogba has landed in Turin, tomorrow mor… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, POGBA È ATTERRATO A TORINO TRA POCO LE IMMAGINI LIVE SU SKY SPORT 24 #SkySport #SkyCalciomercato #Juve #Pogba - _Morik92_ : Paul Pogba è atterrato alle 17.30, minuto più minuto meno ???? - forumJuventus : Le prime parole di Pogba dopo l'arrivo a Torino: 'Non vedo l'ora di tornare ad indossare la maglia bianconera' ??… - Fprime86 : RT @tuttosport: #Juventus, il 'Polpo' #Pogba atterrato a #Torino ??? -