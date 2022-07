Pogba atterrato a Torino, Di Maria visite ok (Di venerdì 8 luglio 2022) Pogba bis alla Juventus. E’ finalmente atterrato “il Polpo” alla sua seconda avventura in bianconero. Un momento importante per il mercato bianconero che, in un giorno solo, mostra a tutti i suoi due acquisti di rilievo: Pogba e il Fideo Di Maria. L’argentino, infatti, ha varcato le porte del J Medical stamane per le visite mediche di rito. Naturalmente è andato tutto ok. L’argentino si è subito concesso alla folla che ha acclamato il suo nome a gran forza. Il ritorno di Pogba, l’arrivo di Di Maria è una Juve che punta subito dritto a riprendersi la scena del campionato. Vedremo la risposta delle milanesi. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di venerdì 8 luglio 2022)bis alla Juventus. E’ finalmente“il Polpo” alla sua seconda avventura in bianconero. Un momento importante per il mercato bianconero che, in un giorno solo, mostra a tutti i suoi due acquisti di rilievo:e il Fideo Di. L’argentino, infatti, ha varcato le porte del J Medical stamane per lemediche di rito. Naturalmente è andato tutto ok. L’argentino si è subito concesso alla folla che ha acclamato il suo nome a gran forza. Il ritorno di, l’arrivo di Diè una Juve che punta subito dritto a riprendersi la scena del campionato. Vedremo la risposta delle milanesi. Segui ZON.IT su Google News.

