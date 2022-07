Platini e Blatter assolti per il caso corruzione | la sentenza del Tribunale penale federale di Bellinzona

(Di venerdì 8 luglio 2022) E’ arrivata ladeldi: Josephe Michelsono statidall’accusa di, deciso anche un indennizzo dopo essere rimasti sotto accusa per anni. Il primo era accusato di frode, appropriazione indebita di fondi Fifa e cattiva gestione, oltre a falsificazione di un documento. Il francese è stato accusato di frode, appropriazione indebita, contraffazione e complice della presunta cattiva gestione di. L’accusa aveva messo nel mirino il pagamento di 2 milioni di dollari versati nel 2011 a, dichiarato come compenso per il lavoro di consulente Fifa 1998-2002 per il quale però era già stato retribuito. Il pubblico ...

Pubblicità

ilpost : L’ex presidente della FIFA Sepp Blatter e l’ex presidente della UEFA Michel Platini sono stati assolti dall’accusa… - Up_78erailmio : RT @PiccoloDrago65: Scusatevi tutti - apetrazzuolo : FIFA - Platini e Blatter assolti dall'accusa di frode - napolimagazine : FIFA - Platini e Blatter assolti dall'accusa di frode - magicabionda : RT @PiccoloDrago65: Scusatevi tutti -

Michele l'ex presidente della Fifa, lo svizzero Sepp, sono stati assolti dall'accusa di truffa a danno della Fifa. Il Tribunale penale federale di Bellinzona non ha accolto le richieste ...Commenta per primo L'ex presidente della Fifa Josephe l'ex presidente della Uefa Michelsono stati assolti dall'accusa di truffa a danno della Fifa. Il Tribunale penale federale di Bellinzona non ha accolto le richieste della pubblica ...BELLINZONA (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Michel Platini e Joseph Blatter, rispettivamente ex presidenti di Uefa e Fifa, sono stati assolti oggi in Svizzera per ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...