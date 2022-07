Pittoni | “Emendamento chiarirà l’accesso ai corsi di sostegno”

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 8 luglio 2022) «All’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante: "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", all'alinea Art. 18-bis. (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo), al comma 2, sostituire le parole "in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento" con le seguenti parole: "in possesso dell’abilitazione all’insegnamento o del titolo di studio valido per l’insegnamento congiunto al possesso dei 24 CFU previsti dalla norma". L'articolo .