Piano scuola estate, a Bergamo è flop: a luglio e agosto niente attività, fondi arrivati in ritardo (Di venerdì 8 luglio 2022) flop per le attività del Piano scuola estate a Bergamo. Così come segnala l'Eco di Bergamo, nei mesi di luglio e agosto niente attività ludico-ricreative per i ragazzi delle scuole superiori della città. Secondo quanto segnala il quotidiano, niente fondi ad hoc per proseguire le attività pregresse. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 luglio 2022)per ledel. Così come segnala l'Eco di, nei mesi diludico-ricreative per i ragazzi delle scuole superiori della città. Secondo quanto segnala il quotidiano,ad hoc per proseguire lepregresse. L'articolo .

Pubblicità

ScuolaSantAnna : RT @direpuntoit: La nuova edizione del Tg Scuola è online su #DireTv. Parliamo di Invalsi; del piano per ridurre i divari; dei corsi Stem p… - AniefTorino : Anief su Orizzonte Scuola - Amministrativi e ausiliari pagati mille euro al mese, il sindacato: non è più possibile - AniefTorino : Anief su Teleborsa - Riforma PNRR, il sindacato chiede formazione incentivata cnche per precari della scuola - Real_Person_DH : RT @direpuntoit: La nuova edizione del Tg Scuola è online su #DireTv. Parliamo di Invalsi; del piano per ridurre i divari; dei corsi Stem p… - DigtalHumanatee : RT @direpuntoit: La nuova edizione del Tg Scuola è online su #DireTv. Parliamo di Invalsi; del piano per ridurre i divari; dei corsi Stem p… -