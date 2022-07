Piano Estate, Alfabetizzazione Linguistica e accesso all’Istruzione per MSNA: domande entro il 13 luglio. Avviso (Di venerdì 8 luglio 2022) Pubblicato l'Avviso per l' individuazione di istituzioni scolastiche che manifestino interesse a collaborare con la Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto "ALI-MSNA 2°Volo" - Alfabetizzazione Linguistica e accesso all'Istruzione per MSNA - HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0094 a valere sulle Misure emergenziali del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, per lo svolgimento di attività progettuali connesse al periodo estivo L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 luglio 2022) Pubblicato l'per l' individuazione di istituzioni scolastiche che manifestino interesse a collaborare con la Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto "ALI-2°Volo" -all'Istruzione per- HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0094 a valere sulle Misure emergenziali del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, per lo svolgimento di attività progettuali connesse al periodo estivo L'articolo .

