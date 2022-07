Philadelphia Union vs DC United | pronostico e possibili formazioni

(Di venerdì 8 luglio 2022) Due squadre alle estremità opposte della Major League Soccer Eastern Conference si incontreranno sabato 9 luglio, quando la, seconda in classifica, ospiterà la DC, penultima. Nonostante la loro posizione in campionato, i padroni di casa affrontano questa partita dopo due partite senza vittorie, mentre gli ospiti hanno superato l’Orlando City con cinque vittorie nell’ultima uscita. Il calcio di inizio divs DCè previsto alla 1:30 del mattino ora italiana Prepartitavs DC: a che punto sono le due squadre?Laè nel bel mezzo di una stagione ...

OnorioFerraro : RT @TuttoVenezia: UFFICIALE: il #Venezia riscatta de Vries dai #Philadelphia Union #Calciomercato

Il Venezia comunica il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista statunitense Jack de Vries , 20 anni, proveniente dai Philadelphia Union della Major League Soccer. Dopo essersi unito alla Primavera del Venezia, in prestito, nell'agosto del 2021, de Vries è diventato il capocannoniere della squadra nel campionato ...