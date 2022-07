Peschereccio affonda. Equipaggio salvato dalla guardia costiera (Di venerdì 8 luglio 2022) Nella tarda serata di ieri giungeva alla guardia costiera di Gallipoli la segnalazione del mancato rientro nel porto di Campo Marino di Maruggio di un Peschereccio iscritto a Taranto con a bordo 3 membri di Equipaggio. I parenti allarmati dal fortunale che, nel corso della serata, si era abbattuto sulle coste salentine e dalla assenza di contatti telefonici, avevano allertato la guardia costiera.La Sala operativa del VI° Maritime Rescue Sub Center della guardia costiera di Bari, da una prima ricognizione radio satellitare non riscontrava la presenza dell’unità navale, e pertanto iniziava a coordinare le ricerche, attraverso le Motovedette della Capitaneria di porto di Taranto, di Gallipoli e gli elicotteri del 84° Centro Sar ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 8 luglio 2022) Nella tarda serata di ieri giungeva alladi Gallipoli la segnalazione del mancato rientro nel porto di Campo Marino di Maruggio di uniscritto a Taranto con a bordo 3 membri di. I parenti allarmati dal fortunale che, nel corso della serata, si era abbattuto sulle coste salentine eassenza di contatti telefonici, avevano allertato la.La Sala operativa del VI° Maritime Rescue Sub Center delladi Bari, da una prima ricognizione radio satellitare non riscontrava la presenza dell’unità navale, e pertanto iniziava a coordinare le ricerche, attraverso le Motovedette della Capitaneria di porto di Taranto, di Gallipoli e gli elicotteri del 84° Centro Sar ...

Pubblicità

avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Peschereccio affonda per il maltempo: 3 naufraghi recuperati in mare a Punta Prosciutto - LaGazzettaWeb : Peschereccio affonda per il maltempo: 3 naufraghi recuperati in mare a Punta Prosciutto - stranifattinews : Gallipoli, affonda peschereccio: tre marittimi salvati all’alba dalla Guardia costiera. Hanno trascorso la notte ... - Borderline_24 : Affonda peschereccio in Salento, salvati i tre membri dell'equipaggio - VIDEO - Telebari : Puglia, affonda peschereccio: salvati tre marittimi dispersi al largo di Punta Prosciutto-VIDEO - #Bari #Notizie… -