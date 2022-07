“Perché non abbiamo bisogno del congedo mestruale”: il video tiktok che fa discutere (Di venerdì 8 luglio 2022) Un video condiviso su tiktok da Kathryn (il cognome non è specificato) @bloodyhonest, utente che tratta giornalmente di temi legati al ciclo mestruale, è il perfetto esempio della discussione che gravita intorno al congedo mestruale. Come riporta ScienceDirect, sono stati identificati più di 150 sintomi riguardanti la sindrome pre-mestruale e il ciclo mestruale, con un ampio spettro che va da sintomi più lievi a quelli più gravi e debilitanti. Per questo, molti Paesi (come il Giappone, la Cina e l’Indonesia) hanno adottato delle politiche di congedo mestruale, ovvero dei permessi (retribuiti o non, in base al Paese) per le persone con il ciclo. La Spagna sta per diventare il primo Paese occidentale a concedere il ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 8 luglio 2022) Uncondiviso suda Kathryn (il cognome non è specificato) @bloodyhonest, utente che tratta giornalmente di temi legati al ciclo, è il perfetto esempio della discussione che gravita intorno al. Come riporta ScienceDirect, sono stati identificati più di 150 sintomi riguardanti la sindrome pre-e il ciclo, con un ampio spettro che va da sintomi più lievi a quelli più gravi e debilitanti. Per questo, molti Paesi (come il Giappone, la Cina e l’Indonesia) hanno adottato delle politiche di, ovvero dei permessi (retribuiti o non, in base al Paese) per le persone con il ciclo. La Spagna sta per diventare il primo Paese occidentale a concedere il ...

