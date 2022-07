Perché è stato penalizzato Sergio Perez nel GP d’Austria: sanzione dura. E gli steward che giustificano l’errore… (Di venerdì 8 luglio 2022) Sergio Perez è stato penalizzato al termine delle qualifiche del GP di Austria 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spielberg. Il pilota della Red Bull ha superato i limiti della pista (track limit) in curva 8 nel corso del Q2. I commissari di gara non se ne sono però accorti immediatamente e così il messicano si è qualificato al Q3, chiudendo poi in quarta posizione. Le immagini dell’infrazione erano molto chiare e così i commissari di gara hanno deciso di operare in questo modo: cancellare tutti i tempi ottenuti da Sergio Perez nel Q3 e togliere anche il tempo del giro in cui è andato largo. Sergio Perez è così scivolato dal quarto al tredicesimo posto, casella da cui scatterà nella sprint race di domani. I commissari di gara ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022)al termine delle qualifiche del GP di Austria 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spielberg. Il pilota della Red Bull ha superato i limiti della pista (track limit) in curva 8 nel corso del Q2. I commissari di gara non se ne sono però accorti immediatamente e così il messicano si è qualificato al Q3, chiudendo poi in quarta posizione. Le immagini dell’infrazione erano molto chiare e così i commissari di gara hanno deciso di operare in questo modo: cancellare tutti i tempi ottenuti danel Q3 e togliere anche il tempo del giro in cui è andato largo.è così scivolato dal quarto al tredicesimo posto, casella da cui scatterà nella sprint race di domani. I commissari di gara ...

