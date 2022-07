Per non farsi giocare da Erdogan né da Putin, eviterei il racconto ‘assoluto’ (Di venerdì 8 luglio 2022) di Riccardo Cristiano* Dopo il summit Italia-Turchia ho avuto la sensazione che due gocce d’acqua si specchiassero in un lago ridotto a uno stagno. Ma le condizioni del lago non riguardano nessuna delle due gocce d’acqua, prese da tutt’altro, mentre le miserevoli condizioni del lago dove si ritrovano dovrebbero interessare entrambe. Queste due gocce d’acqua sono prese da un litigio “assoluto”: e proprio questa è la parola che vorrei proporre di escludere dal nostro vocabolario. La prima goccia ritiene che recandosi a Istanbul il nostro presidente del Consiglio abbia tradito i curdi, andando incontro al tiranno Erdogan. L’altra sostiene che chi dice questo proponga di andare incontro al tiranno Putin, tradendo gli ucraini. Il paragone non è proprio perfetto perché il Pkk non rappresenta tutti i curdi, anzi ne rappresenta piccola parte, e poi i curdi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) di Riccardo Cristiano* Dopo il summit Italia-Turchia ho avuto la sensazione che due gocce d’acqua si specchiassero in un lago ridotto a uno stagno. Ma le condizioni del lago non riguardano nessuna delle due gocce d’acqua, prese da tutt’altro, mentre le miserevoli condizioni del lago dove si ritrovano dovrebbero interessare entrambe. Queste due gocce d’acqua sono prese da un litigio “assoluto”: e proprio questa è la parola che vorrei proporre di escludere dal nostro vocabolario. La prima goccia ritiene che recandosi a Istanbul il nostro presidente del Consiglio abbia tradito i curdi, andando incontro al tiranno. L’altra sostiene che chi dice questo proponga di andare incontro al tiranno, tradendo gli ucraini. Il paragone non è proprio perfetto perché il Pkk non rappresenta tutti i curdi, anzi ne rappresenta piccola parte, e poi i curdi ...

