Per Agostinelli non c'è paragone: "Mastella nella storia italiana, Calenda nella cronaca dei Parioli" (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto "Nessun fidanzamento e men che mai matrimonio con Calenda. Mastella è nella storia italiana, Calenda nella cronaca dei Parioli. Mastella vince le elezioni. Calenda candidato non fu eletto con Monti né di recente a sindaco di Roma. La sua strategia è quella dell'asino di Buridano. Ognuno per la sua strada". Lo dichiara il segretario provinciale di Noi Di Centro – Mastella, Carmine Agostinelli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

