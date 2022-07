Pedofilia nella Chiesa, il Papa: “C’è resistenza, ma seguo la via della tolleranza zero” (Di venerdì 8 luglio 2022) Città del Vaticano – nella lotta alla Pedofilia nella Chiesa “c’è resistenza ma ogni volta c’è più coscienza che questa è la strada”. A dirlo è il Papa in una intervista alla Reuters, rispondendo ad una domanda sugli abusi sessuali nella Chiesa e in particolare sulle resistenze che in alcuni casi si incontrano a livello locale nell’applicazione delle misure contro gli abusi. “La Chiesa – ha detto Bergoglio – ha cominciato la tolleranza zero lentamente, ed è andata avanti. Su questo credo che sia irreversibile la direzione presa. È irreversibile. Oggi questo è un problema che non si discute”. Francesco ha poi ricordato la suddivisione del Dicastero per la Dottrina della Fede in due ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 8 luglio 2022) Città del Vaticano –lotta alla“c’èma ogni volta c’è più coscienza che questa è la strada”. A dirlo è ilin una intervista alla Reuters, rispondendo ad una domanda sugli abusi sessualie in particolare sulle resistenze che in alcuni casi si incontrano a livello locale nell’applicazione delle misure contro gli abusi. “La– ha detto Bergoglio – ha cominciato lalentamente, ed è andata avanti. Su questo credo che sia irreversibile la direzione presa. È irreversibile. Oggi questo è un problema che non si discute”. Francesco ha poi ricordato la suddivisione del Dicastero per la DottrinaFede in due ...

