Pd e Lega al lavoro per un proporzionale corretto (Di venerdì 8 luglio 2022) La legge elettorale prende forma. Partito democratico e Lega sono al lavoro su una bozza per un proporzionale corretto: un testo che prevede la possibilità per ciascun partito di correre con le proprie insegne, un proporzionale quindi, che restituisca però, con un premio, la stabilità per governare. Un premio piccolo, per evitare l’incostituzionalità della Consulta sull’assegnazione dei seggi. «Roberto Calderoli, su input di Matteo Salvini ed Enrico Letta, ha lavorato gomito a gomito con Dario Parrini, il presidente dem della commissione Affari costituzionali del Senato, per portare a casa il risultato. Che poi sia quello buono è tutto da verificare», scrive Giovanna Casadio su Repubblica. Quanto meno c’è un dialogo tra le parti per una nuova riforma elettorale, anche se potrebbe volerci del tempo per ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 8 luglio 2022) La legge elettorale prende forma. Partito democratico esono alsu una bozza per un: un testo che prevede la possibilità per ciascun partito di correre con le proprie insegne, unquindi, che restituisca però, con un premio, la stabilità per governare. Un premio piccolo, per evitare l’incostituzionalità della Consulta sull’assegnazione dei seggi. «Roberto Calderoli, su input di Matteo Salvini ed Enrico Letta, ha lavorato gomito a gomito con Dario Parrini, il presidente dem della commissione Affari costituzionali del Senato, per portare a casa il risultato. Che poi sia quello buono è tutto da verificare», scrive Giovanna Casadio su Repubblica. Quanto meno c’è un dialogo tra le parti per una nuova riforma elettorale, anche se potrebbe volerci del tempo per ...

