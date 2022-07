Paura sul volo Emirates Dubai-Brisbane, l’aereo viaggia per 14 ore con un buco sulla fusoliera: “Abbiamo sentito un forte botto dopo il decollo” (Di venerdì 8 luglio 2022) Paura e apprensione sulla rotta Dubai-Brisbane. Un aereo della Emirates ha viaggiato per 14 ore con un buco nella fusoliera con i passeggeri preoccupati perché, dopo il decollo, hanno sentito un “forte botto”. “L’equipaggio di cabina è rimasto invece calmo, ha interrotto il servizio di ristorazione e si è messo al telefono per controllare le ali e i motori”, ha raccontato un testimone al Courier Mail. Il problema è stato causato da un bullone allentato, che ha danneggiato una parte dell’Airbus A380. Secondo quanto riportato, i viaggiatori hanno percepito il rumore attraverso il pavimento, ma la spiegazione sull’entità del guasto è stata data loro solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022)e apprensionerotta. Un aereo dellahato per 14 ore con unnellacon i passeggeri preoccupati perché,il, hannoun “”. “L’equipaggio di cabina è rimasto invece calmo, ha interrotto il servizio di ristorazione e si è messo al telefono per controllare le ali e i motori”, ha raccontato un testimone al Courier Mail. Il problema è stato causato da un bullone allentato, che ha danneggiato una parte dell’Airbus A380. Secondo quanto riportato, itori hanno percepito il rumore attraverso il pavimento, ma la spiegazione sull’entità del guasto è stata data loro solo ...

Pubblicità

FQMagazineit : Paura sul volo Emirates Dubai-Brisbane, l’aereo viaggia per 14 ore con un buco sulla fusoliera: “Abbiamo sentito un… - ComuneParma : Voulez-vous la terreur? Dal 13 luglio il terrore arriva sul grande schermo del San Paolo Tutti i mercoledì fino al… - FilomenaAnnaBar : @GaspareCaj Perchè hanno paura dell'aglio? Fa bene, è un antibiotico naturale. Noi usiamo lo spicchio, in Libano, q… - Agenparl : LASCIARE TRACCIA, IN UN LIBRO STORIE E RIFLESSIONI SUL TESTAMENTO SOLIDALE PER DARE RISPOSTE AI BISOGNI DEL PRESENT… - literally_soia : @FrantumareKiev Polvere nera faidate Innesco elettronico Canne lisce Il design che ci si puó aspettare da uno dei… -