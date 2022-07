Paura per Tiziano Ferro: furto nella casa di Latina dei suoi genitori (Di venerdì 8 luglio 2022) furto in casa dei genitori di Tiziano Ferro: alcuni malviventi si sono introdotti nella loro villa a Latina, nel bel mezzo della notte, per poi fuggire con due auto appartenenti alla famiglia. L’identità dei ladri non è ancora stata scoperta, così come l’entità del bottino che hanno sottratto. Per fortuna, però, non ci sono state conseguenze per i genitori del cantante. Tiziano Ferro, furto nella casa di Latina Sono ormai molti anni che Tiziano Ferro ha lasciato la sua città natale, volando oltreoceano per motivi professionali (e per amore). Ma a Latina c’è la sua famiglia, e nelle scorse ore il ... Leggi su dilei (Di venerdì 8 luglio 2022)indeidi: alcuni malviventi si sono introdottiloro villa a, nel bel mezzo della notte, per poi fuggire con due auto appartenenti alla famiglia. L’identità dei ladri non è ancora stata scoperta, così come l’entità del bottino che hanno sottratto. Per fortuna, però, non ci sono state conseguenze per idel cantante.diSono ormai molti anni cheha lasciato la sua città natale, volando oltreoceano per motivi professionali (e per amore). Ma ac’è la sua famiglia, e nelle scorse ore il ...

