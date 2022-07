Paul Newman e Joanne Woodward | il trailer del documentario di Ethan Hawke dedicato alla coppia

(Di venerdì 8 luglio 2022)svela ildelsulle vite di, The Last Movie Stars, in uscita negli USA su HBO Max. La storia d'amore diviene esplorata danelMax Original in 6 parti The Last Movie Stars, in streaming il 21 luglio su HBO Max. PEOPLE ha svelato ildel film diretto dacon la produzione esecutiva di Martin Scorsese, che celebra i personaggi enigmatici, l'incredibile talento e la storia d'amore di, 91 anni, e ...

