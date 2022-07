Patuelli (Abi): “Inflazione impone prolungate misure di resilienza per la ripresa dello sviluppo” (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “L’esplosione dei prezzi dell’energia e dell’Inflazione, mitigata dal’euro, più forte della vecchia lira italiana, e i rischi di rallentamento economico impongono prolungate misure europee e nazionali di resilienza per la ripresa dello sviluppo sostenibile e dell’occupazione, indispensabili anche per la riduzione del debito pubblico”. E’ quanto ha detto Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, nella sua relazione all’Assemblea annuale dell’associazione. L’Italia, ha inoltre detto, “pur appesantita da un ingente debito pubblico, crescente da oltre mezzo secolo, si è mossa con misure largamente efficaci che debbono avere orizzonti non brevi”. “L’Inflazione – ha proseguito – è una tassa ingiusta sugli ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “L’esplosione dei prezzi dell’energia e dell’, mitigata dal’euro, più forte della vecchia lira italiana, e i rischi di rallentamento economico impongonoeuropee e nazionali diper lasostenibile e dell’occupazione, indispensabili anche per la riduzione del debito pubblico”. E’ quanto ha detto Antonio, presidente dell’Abi, nella sua relazione all’Assemblea annuale dell’associazione. L’Italia, ha inoltre detto, “pur appesantita da un ingente debito pubblico, crescente da oltre mezzo secolo, si è mossa conlargamente efficaci che debbono avere orizzonti non brevi”. “L’– ha proseguito – è una tassa ingiusta sugli ...

